İmalat ve madencilikte sert gerileme: Sanayi üretimi ağustosta daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’de sanayi üretimi 2024 yılı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,3 oranında azaldı. Sanayi üretim endeksinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 geriledi. İmalat sanayi endeksi de yüzde 5,4 oranında düşüş gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 oranında artış kaydetti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise, sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azaldı. Bu dönemde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4 oranında gerilerken, imalat sanayi sektörü yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 3,2 oranında düşüş gösterdi.

Yıllık düşüşte imalat sanayi ve madencilik etkisi

Sanayi üretimindeki yıllık bazdaki yüzde 5,3'lük düşüş, imalat sanayi ve madencilik sektörlerindeki gerilemelerden kaynaklandı. İmalat sanayi sektörü, toplam sanayi üretiminde en büyük paya sahip olup, yıllık yüzde 5,4’lük düşüş ile sanayi üretim endeksindeki negatif eğilime önemli bir katkıda bulundu. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe de aynı oranda gerileme yaşandı.

Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yıllık bazda yüzde 1,6 oranında artış kaydederek sanayi üretimi içindeki tek olumlu performansı sergiledi.

Aylık düşüşte madencilik ve enerji sektörü belirleyici oldu

Ağustos ayındaki aylık bazda yüzde 1,6'lık sanayi üretimi düşüşünde ise en büyük etken madencilik ve enerji sektörlerinde görülen azalmalar oldu. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 oranında gerilerken, enerji sektörü yüzde 3,2 oranında azaldı. Bu gelişmeler, genel sanayi üretimindeki düşüşün temel nedenleri arasında yer aldı.

Ekonomik görünüm ve beklentiler

Sanayi üretimindeki bu düşüş, Türkiye ekonomisinin üretim cephesinde yaşadığı zorlukları ve yavaşlayan büyüme ivmesini ortaya koyuyor. Yüksek faiz oranları, artan enerji maliyetleri ve dış talepteki belirsizlikler, sanayi sektörünü olumsuz yönde etkileyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, sanayi üretiminde toparlanmanın ancak küresel ve yerel ekonomik koşulların iyileşmesi ile mümkün olabileceğini belirtiyor.

Sanayi üretimi verilerinin önümüzdeki aylarda nasıl bir seyir izleyeceği, ekonominin genel gidişatı açısından kritik bir gösterge olmayı sürdürecek. İmalat sanayindeki toparlanma sinyalleri ve enerji sektöründe yaşanacak gelişmeler, sanayi üretim endeksinin gelecekteki performansı üzerinde belirleyici rol oynayacak.