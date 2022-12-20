IMF, Kenya'ya 447 milyon dolarlık krediyi onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), gözden geçirilen kredi programlarının ardından Kenya'ya 447 milyon dolarlık kredi paketini onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, Kenya'nın kamu borç stokunun mali konsolidasyonundaki ilerleme nedeniyle dengeli olmaya başladığı kaydedildi.

Mevcut kredi programı kapsamında ülkeye ek finansman tahsis edildiği ifade edilen açıklamada, 447 milyon dolarlık kredi paketinin uygun bulunduğu bildirildi.

IMF'nin Kenya'ya verdiği kredi tutarı şu ana kadar 1,65 milyar dolara ulaşırken, toplam miktarın 2,4 milyar dolar olacağı hatırlatıldı.

Kenya hükümeti, borç ödeme baskısını azaltmak amacıyla Dünya Bankası gibi daha uygun maliyetli kaynaklarla dış borçlarını azaltmayı planlıyor.

Ülke, geçen yılın nisan ayında IMF ile genişletilmiş fon kolaylığı ve genişletilmiş kredi kolaylığı kapsamında 38 aylık bir finansman anlaşması yapmıştı.

Hükümet, uluslararası kuruluşla geçen ay ise kuraklık ve zorlu küresel finansman koşullarından kaynaklanan dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak için fon artışı üzerinde mutabık kalmıştı.