İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bu mesaj paranızdan edebilir

E-ticaret platformlarından alışveriş yapan tüketicilerin, siparişleri bahane edilerek platform dışı ödeme yöntemlerine yönlendirilmesi yeni mağduriyetlere yol açıyor. Uzmanlar, özellikle IBAN üzerinden para gönderilmesini isteyen kişi ve bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Son dönemde bazı tüketiciler, verdikleri siparişlerin ardından "siparişinizde sorun oluştu", "ürünün fiyatı yanlış girildi" veya "fiyat farkını ödemeniz gerekiyor" gibi gerekçelerle platform dışında ödeme yapmaya yönlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür taleplerin dolandırıcılık girişimi olabileceğine dikkati çekiyor.

Sipariş bilgileri güven oluşturmak için kullanılıyor

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, internet üzerinden alışveriş yapanların son dönemde karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerinden birinin, sipariş sürecinin manipüle edilerek tüketiciden IBAN aracılığıyla para istenmesi olduğunu anlattı.

Geçmişte özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde IBAN ile ödemenin yaygın olduğunu hatırlatan Baki, "Tüketicilerin sosyal medya platformlarından alışveriş yapmaya ve IBAN üzerinden ödeme göndermeye alışması, dolandırıcıların bu alışkanlığı kendi lehlerine kullanmasına zemin hazırladı. Bu dolandırıcılık şekli ürünü yollamadan sadece para alma yöntemiyle başladı." diye konuştu.

Dolandırıcılar farklı gerekçelerle ödeme istiyor

Dolandırıcılık yöntemlerinin zaman içerisinde değiştiğini belirten Baki, artık tüketicilerin gerçekten gerçekleştirdiği alışverişlere ve sipariş bilgilerine ulaşılarak farklı gerekçelerle para talep edilebildiğini söyledi.

Baki, şu ifadeleri kullandı:

"Siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya siparişin devam etmesi için aradaki farkı ödemeniz gerekiyor gibi gerekçelerle asıl amaç tüketicilerin platform dışına çıkarılarak kendi hesaplarına para göndermelerini sağlamak. Peki buna inanan, mağdur olan vatandaşlar neden böyle bir duruma maruz kalıyor? Çünkü bir güven oluşuyor, platformun gerçekten yaptığınız alışverişi bildiğini düşünüyorsunuz. Ancak platform dışından da kötü niyetli kişiler sizin bilgilerinize, kişisel verilerinize ulaştığı takdirde bu gibi problemler oluşabiliyor. Vatandaşlara 'bilmediğiniz yerlerden uygulamalar indirmeyin' veya 'telefonunuza gelen SMS'lerdeki linklere tıklamayın' diyoruz. Çünkü telefonlarınıza gelen sahte yazılımlarla aslında bu gibi bilgiler dışarıya aktarılıyor olabilir. Kişisel veriler de müşteri bilgisinin güvenliği açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu."

İşlemler resmi platform üzerinden yapılmalı

Tüketicilerin benzer bir taleple karşılaşmaları durumunda siparişlerinin durumunu e-ticaret platformunun resmi uygulaması veya internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Baki, ödeme dahil tüm işlemlerin platform içinde sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Bazı platformlara ait güvenli ödeme sistemlerinin isimlerinin de dolandırıcılık amacıyla kullanılabildiğine işaret eden Baki, "Bazı platformlara özel ödeme yöntemlerinin isimleriyle sahte internet siteleri oluşturularak bu siteler üzerinden ödeme yapmanız sağlanıyor. Siz gerçekten platformda olduğunuzu zannediyorsunuz ancak dolandırıcıların oluşturduğu sahte, kopya sitenin içinde olabilirsiniz. Burada SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN veya ödeme bağlantılarına karşı çok temkinli olmalıyız. IBAN'a para göndermesek bile tıkladığımız link üzerinden kart bilgilerimizi girerek ödeme yapabiliriz. Onun da aslında IBAN'a para göndermekten hiçbir fark yok." ifadelerini kullandı.

Ödeme yapmadan önce kaynağı doğrulayın

E-ticaret platformlarının, kullanıcılarını platform dışından gelen ödeme taleplerine karşı daha görünür şekilde uyarması gerektiğini belirten Baki, ödeme isteyen kişinin gerçekten platform çalışanı olup olmadığının resmi kanallardan kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Baki, şunları söyledi:

"IBAN'ı paylaşan kişinin gerçekten platform çalışanı olup olmadığı da resmi kanallarla doğrulanmalı, şüphe varsa ödeme yapılmamalı. Kesinlikle her an dolandırılacakmış gibi şüpheyle yaklaşmalıyız. Platformun dışına çıktığımız her takdirde sorumluluk bize aittir. Dolandırıcılıkta en önemli savunma mekanizması da tüketicinin kendisinden istenen işlemi gerçekleştirmeden önce bir an durup kaynağını doğrulaması. Dolandırıcılar sosyal mühendislik yapıyorlar. Sizi anlık olarak düşünmeden karar almaya sevk ediyorlar. Panik yaratmak istiyorlar ve böylece düşünmeden yanlış işler yapmanızı, cebinizdeki paranızı kaybetmenize sebep olmaya çalışıyorlar."