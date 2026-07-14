İran gerilimi ABD'de enflasyon riskini yeniden artırdı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD ekonomisinde haziran ayına ilişkin enflasyon verileri öncesinde olumlu beklentiler öne çıkıyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 gerilemesi beklenirken, bu gerçekleşirse yaklaşık dört yıl sonra ilk kez aylık enflasyon düşüşü kaydedilmiş olacak. Yıllık enflasyonun ise yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a gerileyeceği öngörülüyor.

Ancak Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim, bu olumlu görünümü tehdit ediyor. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,6 yükselerek 83,30 dolara çıktı.

Enerji maliyetleri günlük hayatı etkiliyor

Petrol fiyatlarındaki artışın motorin ve uçak bileti fiyatlarına yansımaya başladığı belirtilirken, taşımacılık maliyetlerindeki yükselişin gıda başta olmak üzere birçok üründe fiyat baskısını artırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Dünya Kupası organizasyonunun düzenlendiği ABD şehirlerinde otel fiyatlarının yükseldiği, buna karşılık yeni ve ikinci el otomobil fiyatlarında ise gerileme beklendiği ifade ediliyor. Restoran, eğlence ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerde ise fiyat artışlarının yüksek seyrini koruduğu belirtiliyor.

Fed faiz konusunda temkinli

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri enflasyonun kalıcı şekilde düşüp düşmediğini yakından izlemeyi sürdürüyor. Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme kararlılığını yinelerken, yeni faiz adımına ilişkin net bir mesaj vermedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise çekirdek enflasyonda yeni bir yükseliş görülmesi halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılmasının gündeme gelebileceğini söyledi. New York Fed Başkanı John Williams da aylık çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 veya altında gerçekleşmesinin enflasyondaki düşüş eğilimini destekleyeceğini ifade etti.

Yapay zeka yatırımları da fiyat baskısını artırıyor

Yetkililer, yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımların yarı iletken, bellek çipi ve elektrik talebini artırmasının da enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceğini belirtiyor. Bu süreçte Apple, Microsoft ve Dell gibi teknoloji şirketleri bazı ürün gruplarında fiyat artışına gitti.

Diğer taraftan New York Fed'in anketi, gümrük tarifelerinden etkilenen şirketlerin önemli bölümünün fiyat artışlarını sürdürmeyi planladığını ortaya koyarken, Walmart binlerce üründe indirime giderek tüketicilere farklı bir tablo sundu. Buna rağmen uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde enflasyon görünümünü yeniden bozabileceği görüşünde birleşiyor.