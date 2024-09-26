İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den yapısal reform çıkışı

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, İş Bankası'nın 100'üncü yıldönümünün kutlandığı konferansa katıldı.

CNBC-e mikrofonlarına konuşan Bali, Türkiye ekonomisinin "çok dinamik ve zaman zaman bozulmalara uğrasa bile bunu yeniden çözebilen bir ekonomi" olduğunu ifade etti.

Adnan Bali, "Türkiye ekonomisi değişen şartlara uyum sağlar, yeter ki biz kendi dinamiklerini bozacak müdahalelerde bulunmayalım" ifadesini kullandı.

Bali, izleyen süreçte Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddelerini şöyle sıraladı:

* Özellikle enflasyonun düşürülmesine bağlı olarak sağlıklı ve reel bir büyümeye geçiş, onun mümkün olduğu kadar istihdamı genişletmesi, böylelikle refahın tekrar artışa geçmesi.

"Makroekonomik göstergelerdeki bozulan göstergelerin tamir için önümüzdeki dönemi zorlu kılıyor" diyen Bali sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bunun başında enflasyon geliyor. Dış ticaret açısından özellikle doğrudan sermayenin çekilmesi açısından önemli yapısal reformları yeniden hızlandırmamız gerekir.