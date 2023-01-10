İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 576 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 17,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 17,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak belirlendi.

İşgücüne katılım oranı yüzde 54

İşgücü kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.

Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayımlanan Kasım 2022 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel taşlarından biri olan istihdamın Kasım 2022'de bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaştığını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkanları sağlamaktır."