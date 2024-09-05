İstanbul'da bir ailenin aylık masrafı 68 bin 933 lira: Yıllık artış yüzde 61,84

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, dört kişilik bir ailenin aylık yaşama maliyeti araştırmasının ağustos sonuçlarını yayınladı.

Buna göre önceki yılın ağustos ayına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 61,84 olarak gerçekleşerek 68 bin 933 lirayı buldu. Bu da dört asgari ücrete denk geliyor.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 2 bin 383 lira arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı için açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 51,97 olurken, aylık bazdaki fiyat artışı yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Ajansın araştırmasında ise ağustostaki aylık artış yüzde 3,58 oldu.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 124,77 artış oranıyla tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.