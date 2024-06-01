İstanbul'da plajlar yaz sezonuna hazır: İBB giriş ücreti ve tarihini duyurdu

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajları yaza hazırlandı.

Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş plajlarının bu yıl giriş ücreti tam 60, öğrenci 30 lira olarak belirlendi. Tam hizmet modeli ile çalışan plajlarda kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, tuvalet, duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong ve şemsiye hizmeti sunuluyor.

Kadıköy Caddebostan 2-3 ve Küçükçekmece Menekşe plajlarında ücretli açık duş ve ücretli tuvalet hizmeti Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından veriliyor. Alanda bulunan şemsiye ve şezlong kiralama hizmetini ise BELTUR sağlıyor. Kısmi hizmet modeli ile işletilen plajların 2024 yılı ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.

Çatalca Yalıköy 1-2, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Semizkum, Kumluk, Selimpaşa, Büyükçekmece Albatros ve Avcılar Denizköşkler plajları ise üçüncü model olarak işletiliyor. Bu plajlarda asgari ihtiyaçların karşılanabileceği duş, tuvalet, soyunma kabini gibi hizmetler Boğaziçi Yönetim A.Ş tarafından 2 lira karşılığında sağlanıyor.

BELTUR Büyükada Plajı'nda şezlong, şemsiye, tuvalet ve duş gibi temel hizmetler veriliyor. Plaj alanında 2 BELTUR Mini konsepti ile yeme içme ihtiyacı karşılanabiliyor. Ayrıca, Büyükada Tabiat ve Orman Parkı içerisindeki BELTUR Büyükada Tesisi'nde, restoran ve kafe hizmetleri veriliyor.

662 cankurtaran hizmet verecek

İBB, yaz sezonunda kendi sorumluluğundaki plajlarla kent genelindeki 51 plajda 09.30-19.00 saatleri arasında cankurtaran hizmeti vermeye devam edecek.

Plajlarda 662 cankurtaran görevlendirilirken hizmet kapsamında 50 jet ski, 4 kurtarma botu, 2 dron, 19 ATV aracı, 244 gözetleme kulesi bulunuyor.

Ayrıca, hizmet verilen 51 plajın tamamında plaj kurallarına ve tehlikelere ait bilgilendirme amaçlı tabelalar yer alıyor. Plajlarda denize girilebilecek güvenli bölgeler emniyet bariyerleriyle çevrilerek yönlendirmeler yapılıyor.