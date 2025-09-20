Trump imzayı attı: İşte 1 milyon dolarlık 'Altın Kart' için başvuru şartları...

ABD Başkanı Donald Trump, yabancıların 1 milyon dolar ve üzerinde ödeme yaparak hızlandırılmış 'Altın Kart' almasına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

Trump 'Altın Kart' programını ilk kez şubat ayında gündeme taşımıştı.



Program şöyle çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'na en az 1 milyon dolarlık bağışta bulunan yabancı uyruklular, göçmen vizesi almak için hızlandırılmış süreçten yararlanabiliyor.

Şirketler de hükümete en az 2 milyon dolar bağışta bulunarak 'Altın Kart' almak isteyen kişilere sponsor olabiliyorlar.

Hazine'ye 100 milyar dolar gelir

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, sürecin hâlâ uygulama aşamasında olduğu belirtti. Lutnick, yaklaşık 80 bin ‘Altın Kart’ın piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Lutnick’in gazetecilere yaptığı açıklamaya göre; ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulan ve 15 bin dolar güvenlik soruşturması ücreti ödedikten sonra ‘Altın Kart’ için onay alan başvurucular, Yeşil Kart sahibi olarak kabul edilecek.

Sadece 'olağanüstü insanları' ülkeye kabul edeceklerini belirten Lutnick, bu programın ABD Hazinesi'ne 100 milyar doları aşkın gelir sağlayacağını ifade etti.

Lutnick, bir aydan kısa bir süre içinde, muhtemelen diğer vize Green Card kategorileri askıya alınacağını ve bu yöntemin insanların ABD'ye girebilecekleri model olacağını açıkladı.

Platin Kart da yolda

Washington Yönetimi ayrıca, 5 milyon dolar verilerek alınabilecek bir 'Platin Kart' uygulamasını da hayata geçirmeyi düşünüyor.

Bu kartla insanlar ABD dışındaki gelirleri üzerinden vergi ödemeden ülkede 270 güne kadar kalabilecek.

Lutnick'in vatandaşlığa giden bir yol sunmayacağını söylediği bu programın başlatılabilmesi için Kongre'nin onayı gerekecek.