İşte en fazla kaybettiren yatırım fonları
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,04 ile TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değ. Fon oldu. BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF ise yüzde 0,98'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)Yatırım Fonu Haftalık KaybettirenlerTEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değ. Fon1,103641-4,04Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,149361-3,16Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,994079-2,93Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu259,303668-2,28Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,073461-2,19Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,270382-1,92Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,241791-1,86İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon5,020310-1,42TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,393959-1,28Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon1,207065-1,27Emeklilik Fonu Haftalık KaybettirenlerBNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,116713-0,98AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,082106-0,95Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,117991-0,90Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF0,014352-0,51Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,039141-0,34Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013962-0,23Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,123446-0,19AgeSA Hay. ve Em. Bir. Değ. EYF0,162398-0,11Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,129017-0,08Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF0,095415-0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)