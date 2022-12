İşte en fazla kaybettiren yatırım fonları

Takip Et

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)Yatırım Fonu Haftalık KaybettirenlerTEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değ. Fon1,103641-4,04Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,149361-3,16Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,994079-2,93Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu259,303668-2,28Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,073461-2,19Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,270382-1,92Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,241791-1,86İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon5,020310-1,42TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,393959-1,28Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon1,207065-1,27Emeklilik Fonu Haftalık KaybettirenlerBNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,116713-0,98AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,082106-0,95Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,117991-0,90Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF0,014352-0,51Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,039141-0,34Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013962-0,23Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,123446-0,19AgeSA Hay. ve Em. Bir. Değ. EYF0,162398-0,11Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,129017-0,08Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF0,095415-0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)