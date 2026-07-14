İtalya'da jet yakıtı krizi

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İtalya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bologna, Milano Linate, Venedik ve Treviso havalimanlarında jet yakıtı tedarikinde sorun yaşandı. Yakıt sevkiyatındaki gecikme nedeniyle söz konusu havalimanlarında yüksek alarm durumuna geçildi.

Yaşanan aksamanın, jet yakıtı taşıyan tankerin planlanan zamanda ulaşamamasından kaynaklandığı ifade edildi.

Yakıt yüklemesine sınırlama uyarısı

Yakıt tedarikinden sorumlu olan "Air BP", ilgili havalimanlarına gönderdiği uyarıda, uçaklara yüklenecek yakıt miktarında bazı sınırlamaların uygulanabileceğini bildirdi.

Öte yandan, başta Bologna Havalimanı olmak üzere şu ana kadar uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğü aktarıldı.

Benzer durum nisan ayında da yaşanmıştı

İtalya, benzer bir sorunla daha önce de karşı karşıya kalmıştı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan ve İran'ın misillemeleri ile Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapanmasına kadar uzanan süreçte, nisan ayında ülkedeki bazı havalimanlarında uzun menzilli uçuşlara yönelik yakıt kısıtlamaları uygulanmıştı.