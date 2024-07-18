İTO Başkanı Şekib Avdagiç'den 'sıcak para' mesajı: Misafir para günü geldiğinde kalkar gider

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yılın ilk 6 ayındaki ekonomikde yaşanan gelişmeleri, iş dünyasındaki son durumu ve ikinci yarıya ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

Avdagiç, doğrudan yabancı yatırımların önemine dikkati çekerek Çin'in elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımının fevkalade bir iş olduğunu dile getirdi. Avdagiç, Türkiye'de otomotiv alanında uzun zamandır bir greenfield yatırım olmadığını belirterek uzun bir süre sonra bir otomotiv firmasının yatırım kararı aldığını dile getirdi.

Yeni Çinli firmalar geliyor

Avdagiç, birkaç Çin firmasının hızla Türkiye'de doğrudan yatırıma gelebileceğini düşündüğünü belirterek otomotiv, beyaz eşya ve bu sektörlere hizmet eden tedarik sanayi olabileceğini kaydetti.

İTO başkanı şunları söyledi: "Teknolojik, ev ve ev içi elektroniği diyelim, bu konularda onların çok kuvvetli markaları var. Dolayısıyla bu konuda Türkiye ve Türkiye üzerinden AB daha cazip bir noktada olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Avrupalı firmalardan ziyade Çinli firmaların doğrudan yatırım yapma anlamında öne çıkacağını düşünüyorum. Çok netleşmediği için isim veremiyorum ama birkaç yatırım daha öngörüyoruz."

'Piyasaya ek para girişi duracak'

Avdagiç, EYT kanunu nedeniyle emekli olanlara şirketlerden ödemeler yapıldığını, böylece piyasaya para girdiğini belirterek birkaç sene de bunu devam edeceğini kaydetti. İTO başkanı, "Dolayısıyla piyasaya ilave bir nakit girişi olarak önümüzde durmaya devam edecek. Burada hane halkının enflasyon beklentisinin Merkez Bankasının enflasyon beklentisiyle örtüştüğü günü yakalamak çok önemli. Kamunun öngörüsüyle halkın öngörüleri örtüştüğü anda biz enflasyonda çok daha hızlı adım atabiliriz" dedi.

Temmuz ve ağustotaki enflasyon beklentisi

Avdagiç, enflasyonda temmuz ve ağustosta baz etkisiyle çok hızlı bir düşüş olacağını, bunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İTO olarak enflasyonda aylık artış trendini takip ettiklerini belirten Avdagiç, "Aylık ne kadar artıyor ve bunun yıllık kümülatifi ne kadar olacak? Dolayısıyla şu anda enflasyonla mücadele devam ediyor. Biz enflasyonla mücadelenin diğer tüm unsurları da dikkate alarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonla mücadelenin sonunda oluşacak yükü de hasarı da minimize edecek bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor." dedi.

'Misafir para, her misafir gibi günü geldiğinde kalkar gider'

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin, ihracatı gelecek dönemde de en öncelikli konu olarak gündemde tutması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi. Yılın ilk 6 ayında ülkeye dışardan çok ciddi miktarda fon girişi olduğuna dikkati çeken Avdagiç, bunun "misafir para" olduğunu ifade etti.

Avdagiç, şöyle konuştu: "Dolayısıyla misafir para, her misafir gibi günü geldiğinde kalkar gider. Halbuki biz misafir para yerine sürdürülebilir ihracata, yani kendi kazancımıza daha fazla ağırlık vermeliyiz. Biz misafir parayla finansal dengelerimizi belli bir noktaya getirme konusunda önemli başarılar elde ettik. Bu elbette çok değerli. CDS'lerde ciddi düşüş oldu, artık kalıcı bir şekilde 300'lerin altına geriledik. Tabii bizim beklentimiz 150'lere kadar gerilemesi. Türkiye'nin hak ettiği rakam oralarda, 100-150 bandını çok hızlı bulmamız gerekiyor. Yılın ikinci yarısında ise altını çizdiğimiz en önemli konu ihracat. Şu anda bize göre Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en üzerinde durması gereken konu ihracatın sürdürülebilirliği ve seviyesinin muhafazası.

Hangi sektörlerde daralma var?

Özellikle şu anda konfeksiyon, hazır giyim, ayakkabı, deri gibi hızlı tüketim sezonluk ürünlerde daralma emareleri görüyoruz. İhracat orta ve uzun vadeli bir iş. Siz çok uzun vadede müşteriyle ilgileniyorsunuz, bununla ilgili üretim bantlarınızı kuruyorsunuz, ihracatınızı devam ettiriyorsunuz. Yıl başında bu makas açılmaya başladığından itibaren söylüyoruz ki döviz kuruyla enflasyon arasındaki korelasyon kaybolmamalı. Bu birebir korelasyon olacak anlamına gelmiyor ve bu korelasyon kaybolmamalı. Bu korelasyonu kaybettiğiniz anda kısa vadede siz burada kuru baskılarsınız, dışarıdan fon getirirsiniz, resim o anda güzel gözükür."

Avdagiç, ihracatı önceleyen politikalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini, yılın ikinci yarısı için bu konuda önemli beklentileri olduğunu söyledi.