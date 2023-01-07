İYİ Partili Usta'dan EYT çıkışı: Az süreyle kaçıranlar davayı kazanır

Erhan Usta, EYT'yi az bir fırsatlarla kaçıranların neler yapması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

TV100'ün haberine göre, Erhan Usta şunları söyledi:

”Seçim yaklaştı, sandığı gördü, işler iyiye gitmeyince EYT sorununu çözmek için adım atıldı. Henüz kanun gelmedi, nasıl çözeceklerini tam biliyor değiliz. 2 milyon 250 bin kişi deniyor ama rakam fazla. Potansiyel EYT’liler de var. Staj mağdurları tamamen ayrı. Eylül 1999’da reform yapılmıştı. SGK kanunundan önce girip şu an itibarıyla prim ödeme kanunun prim ödeme gün sayısını doldurup bekleyenler vardı.

Şu an 2 milyon 250 bin kişi, hatta onun biraz daha üzerinde olacak. Bunlar SSK’lılar, BAĞ-KUR'lular büyük ölçüde emekli olacak. Eylül 1999 öncesi girişli olup 1-2 ay sonra prim ödeme gün sayısını dolduracak ama yaş nedeniyle bekleyecek 1,8 milyon kişi burada var. Buraya verip buraya vermemek olmaz. Dava konusu olur ve rahatlıkla kazanılır.”