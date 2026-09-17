Japonya'da kritik faiz günü: 33 yıl sonra bir ilk kapıda

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Küresel piyasaların gözü Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 18 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Japonya'da kalıcı enflasyon baskısı ve yendeki zayıflık sürerken, piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkıyor.

Investing.com verilerine göre BOJ'un iki günlük toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkarması bekleniyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde Japonya'da faizler 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.

Karar aynı zamanda BOJ'un 2024 yılında uzun süredir uyguladığı aşırı gevşek para politikasından çıkmaya başlamasından bu yana altıncı, 2026'daki ikinci faiz artışı olacak.

Enflasyon BOJ'un elini güçlendirdi

Faiz artışı beklentisinin güçlenmesinde Japonya'daki fiyat baskılarının kalıcı olduğuna yönelik sinyaller etkili oldu.

Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde baskı oluştururken, hükümetin akaryakıt sübvansiyonları tüketici fiyatlarındaki artışı sınırladı. Buna karşılık üretici fiyat enflasyonu ağustosta son üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Üretici maliyetlerindeki artışın zaman içinde tüketici fiyatlarına yansıma ihtimali, BOJ'un yüzde 2'lik enflasyon hedefinin aşılması riskini gündemde tutuyor.

Japonya'da ücret gelirlerinin dirençli seyretmesi de şirketlerin artan maliyetleri tüketicilere yansıtabilmesine olanak sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Fed'in ardından gözler BOJ'da

BOJ kararı, küresel merkez bankalarının yeniden sıkılaşma adımlarının öne çıktığı bir döneme denk geliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Fed'in ardından BOJ'un da faiz artırmasının beklenmesi, küresel piyasalarda merkez bankalarının atacağı yeni adımlara yönelik beklentileri öne çıkardı.

Yendeki zayıflık yakından izleniyor

BOJ'un kararında Japon yeninin seyri de önemli başlıklardan biri olacak.

Japonya ve ABD, yenin değerini desteklemek amacıyla döviz piyasasına ortak müdahalede bulunmuştu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de BOJ'un yeni desteklemek için faiz artışlarını daha hızlı gerçekleştirmesini beklediğine işaret etmişti.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda ise eylül toplantısında faiz artışlarının ele alınacağını açıklamıştı.

Gözler Ueda'nın vereceği mesajlarda

Piyasalar açısından faiz kararının yanı sıra Ueda'nın toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar da kritik önem taşıyor.

OCBC analistleri, 25 baz puanlık artışın büyük ölçüde fiyatlandığını belirterek asıl önemli konunun BOJ'un eylül sonrasında nasıl bir yol izleyeceği olduğunu kaydetti.

Analistler özellikle yüksek seyreden enflasyon karşısında Merkez Bankası'nın para politikasındaki normalleşme hızını artırıp artırmayacağına ilişkin sinyallerin takip edileceğini belirtti.

Başbakan Sanae Takaichi'nin ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla daha gevşek parasal koşullardan yana olması ise BOJ açısından başka bir denge unsuru oluşturuyor. Takaichi'nin sübvansiyon ve vergi indirimi planları Japonya'nın mali görünümüne ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Faiz kararı yen ve Nikkei'yi etkileyebilir

BOJ'un faiz artırmasının ardından şahin mesajlar vermesi halinde USD/JPY paritesinde aşağı yönlü hareket görülebileceği, başka bir ifadeyle yenin dolar karşısında güçlenebileceği değerlendiriliyor.

ING analistleri ise BOJ'un daha agresif bir sıkılaşma sürecine ilişkin beklentileri karşılamaması halinde yen üzerinde yeniden satış baskısı oluşabileceğine dikkat çekti.

Faiz artışının Japon hisse senetleri açısından da baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Daha yüksek faizlerin likiditeyi azaltması ve özellikle teknoloji şirketlerinin değerlemeleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

2026 yılı başından bu yana yüzde 24 yükselen Nikkei 225 endeksi, teknoloji hisselerindeki son zayıflıkla haziran ayında ulaştığı rekor seviyelerin altında işlem görüyor.