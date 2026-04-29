Jerome Powell son Fed toplantısı için kürsüye çıkıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), Jerome Powell başkanlığındaki muhtemelen son toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Küresel piyasaların odaklandığı Fed toplantısı sonucunda politika faizinin yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor. Powell'ın görev süresinin sonuna yaklaşılırken, piyasalar bankanın gelecek dönemdeki yol haritasına dair ipuçlarını arıyor.

Yatırımcılar faiz kararından ziyade Powell'ın yapacağı basın açıklamasına odaklanıyor. Senato panelinin bu sabah Kevin Warsh’un adaylığını onaylaması beklenirken, bu durum bugünkü toplantıyı Powell için bir veda niteliğine büründürüyor. Powell'ın sekiz yıllık görev süresindeki mirası ve gelecekteki planları hakkında sorularla karşılaşması öngörülüyor.

Fed toplantısı ve Powell'ın veda süreci

Jerome Powell sekiz yıllık görev süresi boyunca küresel pandemi, tarihi enflasyon artışı ve agresif faiz artırım döngüsü gibi zorlu süreçleri yönetti. Kevin Warsh'un adaylığı üzerindeki engellerin kalkmasıyla birlikte, Powell'ın Mayıs ayı ortasından sonra kurumda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Fed toplantısı sonrası düzenlenecek basın toplantısında Powell'ın bu sorulara doğrudan yanıt vermesi beklenmiyor.

Powell daha önceki açıklamalarında kurum için en doğru olanı yapacağını ifade etmişti. Senatör Thom Tillis, Adalet Bakanlığı'nın Fed binasındaki tadilatla ilgili soruşturmayı kapatmasının ardından adaylığa yönelik blokajını kaldırmıştı. Kevin Warsh'un Haziran ayındaki toplantıya kadar göreve başlaması planlanıyor.

Karar metninde istihdam ve enflasyon vurgusu

Fed yetkililerinin karar metninde iş gücü piyasasına yönelik ifadelerini yumuşatabileceği tahmin ediliyor. Mart ayındaki Fed toplantısı metninde "düşük" olarak tanımlanan istihdam artışının, son verilerin ardından "ılımlı" seviyesine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor. Geçen ay tarım dışı istihdam verisi 178 bin olarak gerçekleşti ve işsizlik oranı yüzde 4,3'e geriledi.

Kurul üyeleri İran ile yaşanan savaşın enflasyon üzerindeki olası etkilerini de yakından izliyor. Metne enflasyona yönelik çift taraflı risklerin eklenebileceği konuşuluyor. Ancak analistlerin büyük bir kısmı Fed'in şimdilik bu yönde bir değişikliğe direnç göstermesini bekliyor.

Kurul içinde görüş ayrılıkları devam ediyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın geçen ay olduğu gibi yine 25 baz puanlık indirim lehine oy kullanması bekleniyor. Miran önceki toplantıda da benzer bir muhalif duruş sergilemişti. Diğer yandan daha önce faiz indirimi için baskı yapan Christopher Waller'ın ise bu kez bekle-gör politikasını desteklemesi öngörülüyor.

Waller'ın bu kararında petrol fiyatlarındaki son dalgalanmalar etkili oldu. Fed toplantısı katılımcılarının büyük çoğunluğu şu aşamada mevcut faiz aralığının korunması yönünde görüş bildiriyor. Bu durum komitenin aceleci davranmayacağını teyit ediyor.

Fed'in bugünkü kararı kısa vadede piyasalarda büyük bir değişim yaratmasa da, Powell döneminin kapanışı uzun vadeli bir dönüşümün işaretlerini veriyor. Faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalması, yıllık enflasyon hedefi doğrultusunda genel para politikası trendinin sıkı kalmaya devam edeceğini gösteriyor.