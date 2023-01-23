Kabine toplandı: Borç yapılandırma paketi de masada! Hangi borçları kapsayacak, kaç taksit olacak?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınacak.

Borç yapılandırma paketi hangi borçları kapsıyor?

Detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen paket, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında.

Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.