Kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam teklifi tartışma yarattı!

Teklifle, kamudaki genel müdür, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye varan seyyanen zam yapılması öngörülüyor. Teklifte kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında çalışan yöneticiler kapsam dışında kalıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, kamuda düzenleyici ve denetleyici alanlarda nitelikli personel kaybı yaşandığını belirterek "Maaşların reel olarak erimesi nedeniyle kariyer mesleklerde çalışanlar kamudan ayrılıyor. Bu düzenleme, acil bir tıkanıklığı gidermek için getirildi. Daha kapsamlı bir kamu reformu ilerleyen dönemde gündeme gelecek." dedi.

'Seyyanen zam tüm memurları kapsamalı'

Kamu işçi sendikaları ise düzenlemeye tepki gösterdi. Memur-Sen, düzenlemenin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunurken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) "şanslı bir azınlığa torpil yapıldığını" savundu.

Memur-Sen teklifin kabul edilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada alt-üst ayrımının adil olmadığını belirterek ve kamu görevlilerinin haklarını belirleyen düzenlemelerin toplu sözleşme masasında tartışılması gerektiğini bildirdi.

"2,5 milyon kamu emeklisi mağdur"

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sosyal medya hesabında, iki yılı aşkın süredir uygulanan sıkılaşma politikalarının, beklenen sonucu vermek yerine kamu görevlilerinin üzerine yük bindirdiğini ifade ederek, "İşveren; çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalıdır. 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile Hakem'in adaletsizliğini gidermelidir." dedi.

KESK ise 4 milyon kamu emekçisinin ise göz göre göre cezalandırıldığını savunarak seyyanen zam bekleyen 2,5 milyon kamu emeklisinin de mağdur olduğunu kaydetti. KESK, 50 bin TL maaş alan bir kamu emekçisinin maaşının son beş ayda yaklaşık 3 bin TL eridiğini belirterek, maaşların temel ihtiyaçları dahi karşılayamayacak duruma geldiğini bildirdi.