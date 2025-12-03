Memur-Sen'den seyyanen zam çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, artan yaşam maliyetleri nedeniyle memur ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılması gerektiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladığını hatırlattı.

Bu rakamlarla yılın ikinci yarısı 5 aylık enflasyon oranının yüzde 11,21, enflasyon farkının da yüzde 5,91 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin enflasyona göre güncellenmesine bir ay kaldı. Kış aylarının getirdiği ek maliyetlerle birlikte enflasyon rakamları ile sahanın gerçeği arasındaki makas daha da açılmıştır. Çalışanlar arası uygulanan ücret rejiminden rahatsızız" ifadelerini kullandı.

“Enflasyon ile hayat pahalılığı arasındaki makas açılıyor”

Yalçın, 2 yılı aşkın süredir uygulanan sıkılaşma politikalarının, kamu görevlileri ve sabit ücretlileri gerdiğini, yükü az ücret alanın üzerine bıraktığını vurgulayarak, "2023 Kasım ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı için yüzde 14 enflasyon beklenirken 2025 Kasım ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 aralığında güncellenmiştir. 'Kamu işvereni, enflasyonu hedeflere uyduramıyorsa, maaşları neden beklenen enflasyona uydurmaya çalışıyor?' sorusunun cevabı verilmelidir. Uygulanan politikalar, gelir adaletsizliğini ve çalışanlar arası ücret dengesizliğini artırmış, emekli kamu görevlilerini üzmüş, geleceğe dair kaygıları yükseltmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda çalışma barışının bozulduğunu savunan Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ve işverenin haksız, yetersiz ve tutarsız kararları, daha fazla kamu görevlilerini mağdur etmemelidir. İşveren, çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalı, 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir" ifadelerini kullandı.