KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altına geriledi

BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 30 Ocak haftasında 3 milyar 146 milyon TL’den 2 milyar 914 milyon TL’ye geriledi. Söz konusu dönemde KKM hesaplarında 232 milyon TL tutarında çıkış gerçekleşti.

Cihan Oruçoğlu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında düşüş eğilimi devam etti.

BDDK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 30 Ocak haftasında kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 3 milyar 146 milyon TL’den 2 milyar 914 milyon TL’ye geriledi.

Böylece söz konusu dönemde KKM hesaplarında 232 milyon TL tutarında çözülme gerçekleşti.

