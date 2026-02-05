KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında düşüş eğilimi devam etti.

BDDK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 30 Ocak haftasında kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 3 milyar 146 milyon TL’den 2 milyar 914 milyon TL’ye geriledi.

Böylece söz konusu dönemde KKM hesaplarında 232 milyon TL tutarında çözülme gerçekleşti.