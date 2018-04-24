"Konut satışlarına anlık bakılmamalı"

24 Nisan 2018

UĞURCAN GÖKÇEN / dunya.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışlarında son iki aydır bir gerileme söz konusu. Satışların düşüş göstermesi, 5 yıldır art arda satış rekoru kıran sektörde, 'bu yıl rekor gelecek mi?' sorularını 'bu yıl geçen yılı yakalayacak mı?' sorusuna bırakmış durumda. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'a göre sektörde sadece aylık satış verilerine bakılarak bir çıkarım yapılması doğru değil.

Ziya Yılmaz, internet basınında çalışan gazeteciler ile İstanbul'da bir araya geldi. Yılmaz ile sektör gündemindeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

İlk olarak alınan erken seçim kararına değinen Yılmaz, “Belirsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması açısından erken seçim kararını önemli buluyorum. Türkiye’nin bunun çok rahatlıkla üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.

Sektörün son aylarda dile getirdiği en önemli iki sorun; kredi faizleri ve inşaat maliyetleri... Yılmaz faiz ile ilgili olarak, "81 milyon nüfusu olan bir ülkede yüzde 18-20 gibi bir faiz kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunu söylüyor ve bu yanlışı düzeltmek için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Avrupa’da bugün yıllık yüzde 1.5 – 2 gibi oranlarla kredi kullanılırken bizim ülkemizde yüzde 17 ila yüzde 20 arasında kredi kullanıyoruz. Aradaki fark çok büyük. Tabii ki bölgesel sıkıntılar, sermaye buraya gelirken daha maliyetli geliyor ama daha ucuza alabiliriz. Cumhurbaşkanımız da onu söylüyor. Seçimlerden sonra kesinlikle faizler konusunda olumlu bir gidişat olabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Konut satışları martta yüzde 14 azaldı

"Maliyet fiyata yansıyacak"

Sadece 2017’de inşaat maliyetlerinde yüzde 24,7 artış yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, “Fiyatlarda önümüzdeki dönemde bir yükseliş yaşanması kaçınılmaz olacak. Biz maliyet artışını henüz ürettiğimiz konutlara yansıtmadık. Belki üretime yeni başlayan konutlar da bir miktarı yansıma oldu. Ben inanıyorum ki 3-5 ay içinde konut fiyatlarında bir miktar artış göreceğiz. Çünkü şu anki maliyetlerle fiyatın burada olması sürdürülebilir ve gerçekçi değil. Onun için ufak da olsa artış olacaktır.” dedi. Yılmaz, maliyet artışında kurun, yurtdışından ithal edilen hammaddelerin artan maliyetlerinin etkisi olduğunu kaydetti.

" Resmen müteahhit üretiyoruz, yasal düzenleme şart"

Gayrimenkul sektörünün altyapısının sağlamlaştırılması için yasal düzenleme çağrısında bulunan Yılmaz, "Halihazırda Türkiye’de bir rivayete göre 200 bin bir rivayete göre ise 300 bin civarında inşaat şirketi bulunduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Sadece İstanbul’daki inşaat şirketi sayısı 60 bin seviyesinde. Avrupa’ya bakıyorsunuz, kıtanın tamamında 30 bin inşaat şirketi bulunuyor. Bu komik üstü bir şey. Bu kadar konut üreticisinin olduğu bir sistem olamaz, olmamalı. Resmen müteahhit üretiyoruz yani. Benim görüşüm bu sektörle ilgili bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Gayrimenkul sektörüne kriter şart. Bazı kriterleri yerine getiremiyorsan bu işe girememelisin. Örneğin sermaye yeterliliği, teknik yeterlilik ve iş bitirme yeterliliği kriterlerini acilen devreye sokmamız lazım. Burada tüm iş düzenleyici otoritelere düşüyor” açıklamasında bulundu. Bunun sağlanması halinde sektörün kendine çeki düzen vereceğini vurgulayan Yılmaz, “Örnek veriyorum, adam sanayide konusunda başarılı bir yatırımcı. Gazetedeki röportajları okuyor, 'İnşaatta çok büyük para var bir de ben gireyim' diyor. Giriyor bakıyor ki kazın ayağı öyle değil. Maliyetleri bilmiyor, arsa maliyetiyle birlikte konutu 5 liraya üretiyor, 4 liraya tüketiciye satıyor, zarar ediyor. Sonra müşteri geliyor mutfak yanlış, elektrik yok… Bu defa da “konutçular mağdur ediyor” yaygarası başlıyor. Kardeşim o gayrimenkul geliştiricisi değil ki, o sanayici” dedi.

Satışlarda anlık rakamlara bakmamak gerek

Son iki aydır konut satışlarında yaşanan gerilemeyi değerlendiren Yılmaz, "Bir ay da 10 bin konut az satılsın, önemli bir şey değil. Konutta geleceği görmek gerekir. Asıl 5 sene 10 sene sonrası önemli, anlık bakılmamalı. Bazı firmaların yaşadığı ekonomik sorunlar sektörün genelinde varmış gibi yansıtılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

"Konut kadar hiçbir yatırım kazandırmadı"

Konutta bölgesel bazda arz fazlalığı konusuna da değinen Yılmaz, "Şimdi üretim fazlalığı var ama beş sene sonra orada daire arayacak, bulamayacaksınız. Konuta uzun vadeli bakmak lazım. Konut sektörünün son 10 yılda yatırımcısına kazandırdığı kadar hiçbir yatırım aracı kazandırmadı. 10 yıl önceki dolar kurunu koyun, konutla kıyaslayın ne demek istediğimi göreceksiniz. Dap Yapı olarak 2002’de Şelale Evleri projesini yaptım. Bu projede daire satmaya 25 bin TL’den başlamıştım, en son 80 bin liradan bitirdik. Şu anda bu bölgede daire yapıp almaya kalksanız, aynı daireleri 1.5 milyon liradan aşağıya alamazsınız” dedi.

"Durmak gibi bir lüksümüz yok"

Bir hafta içinde Emlak Konut’un Nişantaşı ve Çekmeköy arazilerini 2.8 milyarla alan Dap Yapı’nın patronu Ziya Yılmaz, “Bu ülkenin âşığıyım ve çok güveniyorum. Sektöre moral verdik, durmak gibi bir lüksümüz yok” dedi. Yılmaz, 2018'i yatırım yılı ilan ettiklerini ve 'konutta durgunluk var' söylentilerine en büyük cevabı verdiklerini ifade etti. Bu yıl Validebağ, İzmir ve İstmarina'da kalan son konutları satmaya odaklandıklarını kaydeden Ziya Yılmaz şöyle konuştu: “Dap İzmir projemizin yüzde 70'ini sattık. Öte yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz. Beykoz'da 100 dönümlük arazimiz var. Maslak'ta 18 bin metrekarelik arazide yüzde 50 seviyesine geldik. Ünalan Mahallesi'nde de 68 bin metrekarede çalışmalarımız devam ediyor"