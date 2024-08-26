Kripto paralarda güncel durum: Bitcoin 65 bin doları gördü (Bitcoin ne kadar? 26 Ağustos)

Kripto para piyasaları ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının ardından yükselişini sürdürüyor. Powell, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi. Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" dedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor. Bitcoin, bugün 65 bin doların üzerini test etti ve yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ethereum ise 2 bin 800 doları aştı.

Bitcoin, şu sıralarda 63.668, dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Ethereum 2 bin 737 dolardan seviyesinde seyrediyor.