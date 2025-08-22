Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye gelen turist sayısı düştü! Ruslar ilk sırada

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı Temmuz ayına ait sınır istatistikleri verilerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 azalarak 6 milyon 969 bin 546 oldu.

2025 yılı Temmuz ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 981 bin 5 kişi ile birinci sırada yer alırken, Rusya 953 bin 733 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 597 bin 155 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Polonya ve Hollanda izledi.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sırasıyla Antalya, İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir oldu.

7 ayda yüzde 2,1 düşüş yaşandı

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış göstererek 28 milyon 369 bin 330 oldu.

7 aylık veride Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 3 milyon 563 bin 342 ile birinci, Almanya 3 milyon 404 bin 582 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 350 bin 38 ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi (Birleşik Krallık) İran ve Bulgaristan izledi.

Ocak-temmuz döneminde en çok giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla ve İzmir oldu.