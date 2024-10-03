İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından İran, İsrail'in önemli merkezlerini vurdu. Orta Doğu'Yu ateş çemberine çeviren saldırıların ardından küresel piyasalarda dalgalanma başladı. Petrol fiyatları durgun seyrini bozarak yükselişe geçti.

Ancak İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'den petrol fiyatları için çarpıcı açıklamalar geldi.

Küresel ekonomi büyük bir enerji şoku yaşayabilir

Guardian'a röportaj veren Bailey, çatışmaların petrol fiyatlarında istikrarı bozduğuna dikkat çekti. Küresel ekonominin 1970'lerdekine benzer bir enerji şoku yaşayacağından endişe eden Bailey, çatışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Suudi Arabaistan'dan OPEC+ ülkelerine uyarı

Öte yandan dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan, dün OPEC+ ülkelerini kotayı aşmamaları konusunda uyarmıştı. Fazla petrol üretiminin fiyatlarda dalgalanmaya neden olduğunu söyleyen Suudi Arabistan, Irak'ı işaret ederek sert çıkmıştı.