Küresel gerilim Türkiye tahminlerini etkiledi! JPMorgan'dan yeni faiz ve enflasyon öngörüsü...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemelerinin ardından artan jeopolitik belirsizlikler, uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerine de yansıdı. JPMorgan, Türkiye'ye ilişkin faiz ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Faiz indirimi beklenmiyor

Banka, 12 Mart'ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi öngörmediğini bildirdi. Ayrıca 2026 yıl sonu için politika faizi tahminini yüzde 30'dan yüzde 31'e çıkardı.

Enflasyon tahmini yükseltildi

JPMorgan, Türkiye için 2026 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce yüzde 24 olarak açıkladığı tahmini yüzde 25'e yükseltti.

Revizyonun arkasında yükselen petrol fiyatları, genişleyen cari açık ve olası sermaye çıkışlarına ilişkin risklerin bulunduğu ifade edildi.

Artan enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin yanı sıra dış finansman koşullarının da yakından izleneceği belirtildi.