Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonuna çevrildi

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Küresel pay piyasaları, ABD’de iş gücü piyasasının ivme kaybettiğine işaret eden veriler ve Orta Doğu’da yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerle geçen haftayı genel olarak pozitif tamamladı. Yatırımcıların yeni haftadaki ana gündemini ise ABD’den gelecek enflasyon rakamları oluşturacak.

ABD’de ADP özel sektör istihdamının beklentileri karşılayamamasının ardından tarım dışı istihdam verisinin de tahminlerin oldukça altında kalması, iş gücü piyasasına ilişkin endişeleri artırdı.

Tarım dışı istihdam temmuzda 85 bin kişilik artış beklentisine karşılık 23 bin kişi azaldı. Özel sektör istihdamındaki artış da 44 bin kişiyle tahminlerin altında kaldı.

Fed’e ilişkin faiz beklentileri zayıfladı

Zayıf istihdam rakamlarının ardından Fed’in yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin beklentiler değişti. Eylül veya ekim aylarında faiz artışı yapılabileceğine yönelik fiyatlamalar belirgin şekilde gerilerken, aralık toplantısında faiz artırımı ihtimali yüzde 85 seviyesinde fiyatlandı.

Analistler, haziranda başlayan Dünya Kupası’nın özellikle hizmet sektöründe istihdamı desteklediğini, organizasyonun temmuzda sona ermesiyle bu etkinin ortadan kalkmasının tarım dışı istihdamdaki gerilemede rol oynamış olabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinden gelen mesajlar da piyasaların odağındaydı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faizlerin kademeli şekilde yükseltilmeye başlanması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, gelecek verilerin önemine dikkati çekti. Kashkari, "Faiz oranlarında dramatik bir artış çağrısında bulunmuyorum." dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise enflasyonda yavaşlama görülmemesi halinde faiz artırımına hazır olduğu mesajını verdi.

Financial Times'ın haberinde de Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonun yüksek gelmesi halinde eylül toplantısında politika faizini artırmaya hazır olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise faiz kararlarının tamamen olmasa da kısmen Warsh'a bağlı olduğunu, kararların Fed Başkanı tarafından tek başına alınmadığını söyledi.

Orta Doğu’da anlaşma beklentisi risk iştahını destekledi

Piyasaları destekleyen bir diğer gelişme Orta Doğu’da yeni bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik iyimserlik oldu. Trump, İran ile devam eden görüşmelerin iyi ilerlediğini ve yakın zamanda anlaşma sağlanabileceğini belirtirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların dikkati yeni haftada açıklanacak ABD enflasyon verilerine yöneldi. Analistler, enflasyondaki olası yavaşlamanın Fed’e ilişkin şahin beklentileri daha da azaltabileceğini, veri öncesi ve sonrasında piyasalardaki oynaklığın yükselebileceğini kaydetti.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yaklaşık 7 baz puan düşerek yüzde 4,65’e inerken, dolar endeksi yüzde 0,3 kayıpla 99,5 seviyesine geriledi.

Değerli metallerde ise güçlü yükselişler görüldü. Altının ons fiyatı haftalık yüzde 7,4 artışla 4 bin 342 dolara, gümüşün onsu yüzde 10,2 yükselişle 63,5 dolara çıktı. Altın ve gümüş böylece son 28 haftanın en güçlü haftalık performansını kaydetti. Ekim vadeli Brent petrol ise yüzde 7,8 düşerek 83,55 dolara geriledi.

Wall Street haftayı güçlü yükselişle tamamladı

New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir izlendi. S&P 500 haftalık yüzde 3,58, Nasdaq yüzde 5,19 ve Dow Jones yüzde 2,96 değer kazandı.

Şirket bilançoları da piyasalarda yakından takip edildi. Halka arzının ardından ilk finansal sonuçlarını duyuran SpaceX, ikinci çeyrek gelirini yıllık yüzde 92 artırarak 7,81 milyar dolara çıkardı.

Palantir Technologies'in ikinci çeyrek geliri yüzde 93 artışla 1,9 milyar dolara ulaşırken şirket yıllık gelir tahminini yükseltti. Western Digital ise üç aylık gelirinin yüzde 44 arttığını, karının yaklaşık 11 katına çıktığını açıkladı.

Meta'nın geliştirdiği yapay zeka modelinin test aşamasında bir şirketi hacklediğini bildirmesi ise yapay zeka sistemlerinin denetimine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD’de yeni haftada salı ikinci el konut satışları, çarşamba enflasyon, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma ise perakende satışlar ile Michigan tüketici güven endeksi izlenecek.

Avrupa borsalarında pozitif seyir

Avrupa piyasaları geçen haftayı yükselişle tamamlarken, şirket bilançolarından gelen olumlu sonuçlar ve ekonomik aktiviteye ilişkin veriler risk iştahını destekledi.

Avro Bölgesi imalat sanayi PMI temmuzda 51,9 puana çıkarak son 4,5 yılın en hızlı artışını gösterdi. Bölgede ÜFE haziranda aylık yüzde 0,3 gerilerken, perakende satışlar aylık yüzde 0,3 azaldı ve yıllık yüzde 0,7 arttı.

İngiliz enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı yıllık yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara yükselirken, HSBC'nin vergi öncesi karı yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolara çıktı.

Geçen hafta FTSE 100 yüzde 0,33, CAC 40 yüzde 2,41, DAX yüzde 2,74 ve MIB 30 yüzde 2,96 yükseldi.

Yeni haftada Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve büyüme rakamları takip edilecek.

Asya borsalarında karışık görünüm

Asya piyasalarında ise teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler ve yapay zeka sistemlerinin denetimine yönelik tartışmalar nedeniyle karışık bir seyir görüldü. Yarı iletken hisselerindeki satışların etkisiyle Güney Kore Kospi endeksinin düşüş serisi yedinci haftaya ulaştı.

Çin'de imalat sanayi PMI'ın 50,9 ile beklentilerin altında kalması ekonomik büyümeye yönelik soru işaretlerini artırdı. Japonya'da imalat PMI ise 54,5 ile güçlü görünümünü sürdürdü.

BoJ'un 15-16 Haziran toplantısına ilişkin tutanaklarında Orta Doğu kaynaklı belirsizliklere dikkat çekilirken, Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları beş ay sonra yeniden pozitife döndü. Yatırımcılar geçen ay net 477,9 milyar yenlik yabancı tahvil aldı.

Haftalık bazda Kospi yüzde 5,10 ve Hang Seng yüzde 0,85 gerilerken, Nikkei 225 yüzde 1,93, Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,81 yükseldi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda

Borsa İstanbul'da geçen hafta alış ağırlıklı seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık yüzde 2,39 yükselerek 13.779,39 puandan kapanırken, dolar/TL önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 47,6982 seviyesinde haftayı tamamladı.

Temmuzda tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından yeni haftanın önemli gündem maddelerinden biri TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu olacak.

TÜFE temmuzda aylık yüzde 1,78 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 27,83 artış kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yıllık ihracatın temmuz itibarıyla 278,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını, temmuz ihracatının 25,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek temmuz ayı rakamına ulaştığını bildirdi.

Yurt içinde yeni haftada pazartesi sanayi üretimi, perşembe TCMB Enflasyon Raporu, ödemeler dengesi ve konut satışları, cuma günü ise TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.