Lavrov: Çin yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak

26 Aralık 2017

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'in yakında dünyanın en büyük ekonomileri listesinde ABD'yi yerinden ederek ilk sıraya yerleşeceğini söyledi.

Russia Today kanalına konuşan Lavrov, BRICS üyesi ülkelerin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) desteğiyle Çin ekonomisinin yükselişini sürdüreceğini ifade etti. BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki etkisinin giderek arttığını ifade eden Lavrov, "Bence G20'deki Batılı ortaklarımız da, bunu daha fazla hissediyor" dedi.

Rus bakan, Çinli ve Rus şirketler için Latin Amerika pazarının çok önemli potansiyele sahip olduğunu da ifade etti.

Lavrov, "Rus ve Çinli şirketler Latin Amerika'ya daha çok girdikçe daha fazla projeyle karşılaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Çinli yetkili: Yavaş büyüme 2020 hedefine engel değil