Londra merkezli şirket Polimetal'i satın aldı

Londra borsasında işlem gören madencilik grubu ACG, 223 milyon sterlin (9,5 milyar TL) karşılığında Polimetal Madencilik firmasını satın aldı.



Londra merkezli City A.M. gazetesinden yer alan habere göre, Acquisition Company Limited (ACG), bu sabah "küresel bakır konsolidasyon stratejisinin" ilk hamlesi olduğunu belirtti.

Daha önce Rus enerji grubu EN+'nın patronu ve Rusya'nın en büyük alüminyum üreticisi Rusal'ın baş stratejisti olan Artem Volynets tarafından yönetilen ACG, "Bu işlem ACG Metals'in Londra Borsası'nda önde gelen bir bakır üreticisi olarak açılışını yapacak" dedi.

Anlaşma, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji üretiminde kilit bir metal olan değerli bakır varlıkları için şirketlerin birbiriyle yarıştığı madencilik sektöründe yaklaşan konsolidasyon dalgasının ortasında gerçekleşti.