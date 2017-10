Marketlere ithal kuzu ve koyun satacak

19 Ekim 2017

Et ve Süt Kurumunca (ESK) ulusal ve yerel market zincirlerine veya tedarikçilerine, marketlere, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) üyelerine, kırmızı et sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere ve kasaplara, ithal taze karkas toklu ve ithal taze karkas kuzu eti satılacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu etlerin satışı bugünden itibaren tüm kombina müdürlüklerince yapılacak.

İthal taze karkas toklu etinin kilogram satış fiyatı 27 lira artı KDV, ithal taze karkas kuzu etinin kilogram satış fiyatı da 28 lira artı KDV olacak.

Satış için kasaplar ve marketler işletme ruhsatını ve vergi mükellefine ait belgeyi, yemek şirketleri YESİDEF'e üye olduklarını gösteren belgeleri, tedarikçiler kendilerine ait iş yeri işletme ruhsatıyla zincir marketlerin tedarikçisi olduklarına dair sözleşmelerini ve GPD üyelik bilgilerini ibraz edecekler. Kırmızı et sanayisinde faaliyet gösteren firmalar da işletme ruhsatı ve bağlı oldukları ticaret/sanayi odaları tarafından düzenlenen, et ve et ürünlerinin işlenmesiyle ilgili faaliyette bulunduklarını gösteren belgeyi sunacaklar.

Kaynak: AA