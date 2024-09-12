Mehmet Şimşek: Son 10 yılın en yüksek portföy girişi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin cari açığı ve sermaye girişleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını ifade ederek, Türkiye’nin makroekonomik istikrarını korumaya yönelik adımları değerlendirdi.

Bakan Şimşek, uygulamaya konulan ekonomi programına duyulan güven sayesinde, sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Temmuz ayında ise son 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşti ve bu süreçte toplam giriş 34,5 milyar dolar olduğunu vurgulayan Şimşek, yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stokundaki payının Temmuz ayı itibarıyla yüzde 8,7’ye çıktığını belirtti.

Bakan Şimşek, bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranlarının geçen yılın ilk beş ayında sırasıyla yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeyken, Temmuz ayında bu oranların yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldiğini açıkladı.

Sermaye girişi ve teknolojik dönüşüm hedefi

Bakan Şimşek, sermaye girişlerinin Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, uluslararası doğrudan yatırımları çekmeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Şimşek, "Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren yatırımlara odaklanacağız" diyerek, bu alandaki hedeflerinin altını çizdi.

Temmuz ayı cari açık verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Temmuz ayı cari işlemler hesabına göre, cari işlemler hesabı 566 milyon ABD doları fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.879 milyon ABD doları fazla olarak kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 5.102 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 6.873 milyon ABD doları seviyesinde olduğu belirtildi. Bu kalem altında seyahat gelirleri 5.601 milyon ABD doları net gelir sağladı.

Finansal hesaplar ve rezervler

Temmuz ayında portföy yatırımları 3.726 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydederken, bankaların yurt dışındaki tahvil ihraçları net borçlanma yoluyla 666 milyon ABD doları artış gösterdi. Genel hükümet 1.750 milyon ABD doları ve diğer sektörler 1.474 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ise 5.366 milyon ABD doları net artış kaydedildi.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiği kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.