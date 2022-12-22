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Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 9 seviyesinde sabit bıraktı.

AA
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Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faiz oranının yüzde 9'da sabit bırakılmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Açıklanan öncü veriler, jeopolitik riskler ve faiz artışlarının etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret etmektedi. Kurul, fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" denildi. 

Açıklamanın devamında, "Finansal piyasalar, artan durgunluk risklerine karşı merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır" ifadesi kullanıldı.

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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
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