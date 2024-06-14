Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi: İşte dolar, faiz, enflasyon, büyüme beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.

2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtladı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentisi belli oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Dolar beklentisinde düşüş var

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi sabit kaldı

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.