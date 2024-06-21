Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde toparlanma ivmesi hız kesmiyor.

Bloomberg HT'nin TCMB bilanço verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre swap hariç net rezervler 14 Haziran haftasında 5,4 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Böylelikle TCMB'nin swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

TCMB, yerel seçimlerin ardından rezervlerin kalitesini artırma konusunda hızlı adımlar atmıştı.

Bu kapsamda TCMB piyasadan döviz alımları gerçekleştirmişti. Seçimlerden bu yana ilgili döviz pozisyonundaki toparlama 76,9 milyar doları buldu.