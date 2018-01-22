Metal grevi yaklaşıyor, gözler MESS'te

22 Ocak 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Metal sektöründe grev günü yaklaşıyor. Gözler perşembe günü işveren tarafını temsilen toplu sözleşme sürecinde yer alan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yapılacak açıklamada.

Metal sektöründe toplu sözleşme süreci son olarak 'arabuluculuk' sürecinin de uzlaşma olmadan sonuçlanmasıyla çıkmaza girmişti. İşçi tarafını temsile yetkili Türk Metal Sendikası, greve çıkmak için yasal süre olan 2 Şubat'ı bekleyeceklerini ve daha sonra greve çıkacaklarını açıklamıştı.

Grev kararı sonrası henüz resmi bir açıklama yapmayan MESS ise, 23 Ocak Salı günü bir toplantı yapacak. Bir MESS yetkilisinin DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, sendika içerisinde henüz ortak bir görüşün hakim olmadığı yarınki toplantı ile MESS'in sözünün belli olacağı ifade edildi. Açıklamada, toplantı sonrası ortaya çıkan görüşün büyük olasılıkla perşembe günü açıklanacağı dile getirildi.

İşçi tarafı uzlaşmaya açık

Türk Metal Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, MESS'in grevden bir gün önce dahi olsa uzlaşma sağlamak istemesi masaya oturmak için yeterli olacak. Bu nedenle, 130 bin metal işçisini kapsayan süreçte MESS'in yarın alacağı tutum sürecin işleyişi açısından büyük bir önem arz ediyor.

MESS'e mensup şirketler arasında Ford Otosan, Tofaş, Renault, Arçelik gibi sanayi üreticileri, demir-çelik üreticileri ve tedarik sanayi şirketleri bulunuyor.

Metal işçileri eylemlerini sürdürüyor