Mısır parası dolar karşısında değer kaybediyor
Mısır parası ABD doları karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor.
Mısır'da yerel para birimi cüneyhin tarihi değer kaybı yaşamasıyla 1 ABD doları, 30 cüneyh seviyesinin üzerine çıktı.
Küresel veri platformu Refinitiv'e göre, sabah saatlerine 27,4'ten başlayan dolar / cüneyh paritesi, gün içerisinde 30,5 seviyesine kadar çıktı.
Mart 2022'de 15,7 cüneyhten işlem gören dolar /cüneyh paritesi, geçen hafta 27,4 seviyesine kadar çıkmıştı. Parite yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşımasının ardından serbest piyasalarda cüneyh/dolar paritesi 30 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı.
Hong Kong merkezli HSBC bankasının bu hafta yayımlanan raporunda, dolar/cüneyh paritesinin kısa vadede 30-35 seviyesine kadar yükselebileceği öngörülmüştü.
Cüneyh, dolar karşısında 10 yılda yüzde 74,7 oranında değer kaybederken, Mısır Merkez Bankası 28 Kasım'da döviz sıkıntısını aşmak ve yabancı yatırımcıların çekilmesi konusunda ülkede faaliyet gösteren bankaların yöneticileriyle görüşmüştü.