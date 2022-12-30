MÜSİAD SAMEKS aralık ayını referans değer üzerinde kapattı

Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 53,3 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü. Bu dönemde önceki aya göre 6,3 puan azalmasına karşın 52,6 seviyesinde gerçekleşen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, üst üste 17’inci ayında referans değer üzerinde yer alarak pozitif görüntüsünü sürdürdü.

Aynı dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 2,7 puan artarak 53,6 değerine yükseldi ve Birleşik Endeks’teki artışta belirleyici rol oynadı.

Bu dönemde hizmet sektörüne ilişkin girdi alımları güçlü seyrini sürdürdü ve iş hacmi alt endeksi 6 aylık aradan sonra yeniden artışa geçti. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin önceki aya göre azalması girdi alımları ve üretimde ivme kaybına neden oldu.

Yılı pozitif seviyede kapattı

Bu gelişmeler neticesinde ekim ve kasım aylarında 50 referans değeri üzerinde gerçekleşerek dördüncü çeyrekte ekonomik aktivitenin canlı görünümüne işaret eden SAMEKS, aralık ayında da artışını sürdürdü ve 2022 yılını pozitif seviyede kapattı.

Böylece yılın son çeyreğini 53,4 puanlık ortalamasıyla geride bırakan SAMEKS Bileşik Endeksi, Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin devam ettiğine işaret etti.