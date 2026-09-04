Netflix’ten zam kararı: Abonelik ücretleri değişti

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Netflix, Avrupa'nın önemli pazarlarından Almanya ve Avusturya'da abonelik ücretlerini artırma kararı aldı. Citi analistleri, iki ülkede yapılan zamların şirketin kullanıcı başına gelirlerine önemli katkı sağlayabileceğini değerlendirdi.

Almanya'da Netflix'in reklamlı paketinin aylık ücreti 4,99 eurodan 6,99 euroya yükselirken Standart paketin fiyatı 13,99 eurodan 15,99 euroya çıktı. Premium paketin aylık ücreti ise 19,99 eurodan 21,99 euroya yükseldi.

Avusturya'da da benzer bir fiyat değişikliğine gidildi. Temel paket 8,99 eurodan 10,99 euroya, Standart paket 13,99 eurodan 15,99 euroya ve Premium paket 19,99 eurodan 21,99 euroya çıkarıldı.

Citi'nin hesaplamalarına göre Almanya ve Avusturya, Netflix'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki abonelerinin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturuyor. İki ülkenin şirketin dünya genelindeki toplam abone kitlesindeki payının ise yaklaşık yüzde 6 olduğu belirtiliyor.

Kullanıcı başına gelirde artış bekleniyor

Citi, yapılan fiyat artışlarının Netflix'in Almanya'daki kullanıcı başına ortalama gelirini yüzde 24, Avusturya'da ise yüzde 15 artırabileceğini öngörüyor.

Analistlere göre zamların etkisi EMEA bölgesinde kullanıcı başına ortalama gelirde yaklaşık yüzde 4'lük artış sağlayabilir. Şirket genelindeki kullanıcı başına ortalama gelire katkının ise yüzde 1,5 civarında olması bekleniyor.

Mevcut aboneler için onay gerekiyor

Yeni fiyatların mevcut abonelere yansıması ise zaman alabilir. Almanya ve Avusturya'daki tüketiciyi koruma düzenlemeleri kapsamında mevcut abonelerin fiyat artışı konusunda bilgilendirilmesi ve değişikliğe açık şekilde onay vermesi gerekiyor.

Citi, bu nedenle fiyat artışlarının tüm abonelere uygulanmasının daha uzun bir sürece yayılabileceğine ve finansal etkilerin bir bölümünün 2027 mali yılına sarkabileceğine dikkat çekti.

Citi, Netflix hisseleri için "Al" tavsiyesini ve 100 dolarlık hedef fiyatını korudu. Netflix hisseleri çarşamba gününü 82,67 dolar seviyesinde tamamladı.