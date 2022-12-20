New York borsası, artan resesyon korkularıyla düşüşle kapandı
New York borsası, artan resesyon endişeleriyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalışla 32.757,54 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,90 azalarak 3.817,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,49 kayıpla 10.546,03 puana indi.
Merkez bankalarının faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesinin ardından piyasalardaki resesyon endişeleri güçlendi.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) da sıkılaşma hızını azaltmalarına karşın "şahin" duruşlarını korumuştu.