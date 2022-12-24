Noel tatili öncesi New York borsası yükselişle kapandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için gelen ekonomik veriler değerlendirilmeye devam edilirken, endeksler kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, kasımda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye geriledi.

ABD'de yeni konut satışları da kasımda aylık yüzde 5,8 artışla 640 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise kasımda aylık yüzde 2,1 ile beklenenden fazla azalarak Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Analistler, ABD'de 3'üncü çeyreğe ait büyüme verisinin yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye revize edilmesi sonrası Fed'in gelecek yıl için "şahin" tondaki yönlendirmesini sürdüreceğine dair endişelerin güçlendiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de piyasalar Noel tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.