"Not indirimi kaygısı fiyatlara yansıtılıyor"
Bloomberg haber ajansı, Türk tahvil faizlerinin Senegal borçlanma senetlerinin üzerine çıktığına dikkat çekerek, bu satışla yatırımcıların Türkiye'nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.
Bloomberg haber ajansı, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin tahvillerine yönelik satışların sürdüğünü ve borçlanma senedi faizlerinin yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin kredi notunun daha da düşebileceğini savundu.
Bloomberg'de yayınlanan haberde, Türk tahvillerinin faizlerinin Senegal borçlanma senetlerinin üzerine çıktığına dikkat çekildi.
Pazartesi günkü işlemlerde, Türkiye'nin Şubat 2034 vadeli tahvilinin getirisi, Senegal'in benzer vadeli faizinin 52 baz puan üzerine çıkmıştı.
Bloomberg, bu satışla yatırımcıların Türkiye'nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü