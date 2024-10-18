OpenAI ve Microsoft bankacılık devleri ile görüşüyor!

Microsoft, bu zamana kadar ücretsiz hizmet veren OpenAI'ın hizmet politikasında değişikliğe giderek yapay zeka aracını kâr amacı güden bir kuruluş haline getirmeye hazırlanıyor. Microsoft’a rekor kazanç getireceği düşünülen yeni sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

OpenAI'nin kar amacı güden bir şirket olması durumunda Microsoft'un ne kadar hisse alacağına ilişkin müzakereler de başladı.

Tarihi yatırım turu sonunda OpenAI'nin değeri 157 milyar dolara çıkarken, kar amacı güden şirkete dönüşme sürecide hisse dağılımının nasıl yapılacağı belirsizliğini koruyor.

İki şirket bankacılık devleri ile görüşüyor

Bu noktada Microsoft, Morgan Stanley'den danışmanlık alırken; OpenAI de, Goldman Sachs ve Michael Klein ile iş birliği yapıyor.

Microsoft, 2019’dan bu yana OpenAI’ye toplamda 13,75 milyar dolar yatırım yaptı. Bu tutar, şirketin en son yatırım turunda topladığı 6,6 milyar doların içindeki payını da kapsıyor. Ancak, Microsoft’un önceki yatırımları, OpenAI’nin bugünkü değerinden çok daha düşük olduğu zamanlarda yapılmıştı.

Altman ve diğer OpenAI çalışanlarının şirkette ne kadar hisse alacağı da, merak konusu.

Microsoft ve OpenAI, hem finansal hem de teknolojik olarak karmaşık bir ilişkiye sahip. Microsoft, OpenAI’nin tek bulut sağlayıcısı konumunda ve Copilot yapay zeka uygulaması için OpenAI teknolojisini kullanıyor. Öte yandan, Microsoft yapay zeka alanındaki kendi yeteneklerini geliştirirken, Altman da diğer bulut bilişim kaynakları arayışında.