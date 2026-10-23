Orta Koridor Demir Yolu Projesi'nde ihale tarihi belli oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre istekliler, ETMIC Projesi'nin elektrifikasyon dahil altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve inşası için açılan ihaleye kapalı zarfla teklif sunacak.

Proje kapsamında inşa edilecek Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı, Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum ve Erzurum-Kars koridorları olmak üzere üç kısımdan oluşacak.

İhale kapsamında, Divriği'den Erzincan'a kadar olan 156 kilometrelik, Erzincan'dan Erzurum'a kadar olan 223 kilometrelik hatların altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu ile elektrifikasyonu, Erzurum'dan Kars'a kadar olan 208 kilometrelik hattın altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu, Erzurum'dan Gürcistan sınırına kadar olan 288 kilometrelik hattın elektrifikasyonu yapılacak.

Teminat tutarı, ilk kısım için 2,5 milyon dolar, ikinci ve üçüncü kısım için 2,75 milyon dolar olacak.

Teknik ve mali teklifler, iki ayrı zarf içinde 22 Aralık Salı günü saat 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demir Yolu İnşaatı Dairesi Başkanlığı'na sunulacak. Bu tarihten sonra sunulan teklifler kabul edilmeyecek.

Tekliflerin teknik kısmı, 22 Aralık günü saat 14.45'te aynı adreste açılacak.