Oyuncak zinciri dev borç sonrası alacaklı korumasına başvurdu

Küresel perakende sektöründe iflas ve yeniden yapılanma dalgası büyürken, oyuncak sektörünün en ikonik markalarından Toys “R” Us’ın Kanada operasyonu kritik bir dönemece girdi. Şirket, artan borç yükü ve düşen satışların ardından alacaklı korumasına başvurduğunu açıklarken, bu süreçte mağazaların faaliyetlerine devam edeceğini ancak online satışların durdurulduğunu duyurdu.

120 milyon dolarlık borç

Toys “R” Us Canada, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Kanada’da şirketlerin mali yapılarını yeniden düzenlemelerine olanak tanıyan CCAA kapsamında alacaklı korumasına başvurduğunu duyurdu.

Bu süreç, şirketin tamamen iflas etmeden borçlarını yeniden yapılandırmasına ve finansal olarak toparlanmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda alacaklılara ödeme yapılabilmesi için kontrollü bir yeniden yapılanma süreci başlatılıyor.

Online satış durduruldu

Mahkeme belgelerine göre şirketin tedarikçilere yaklaşık 120 milyon dolar borcu bulunuyor. Ayrıca mağaza sahiplerine önemli miktarda kira borcu var. Bu borç yükü, şirketin likiditesini ciddi şekilde zayıflattı. 22 mağaza açık kalacak, online satış platformu durduruldu

Kanada genelinde faaliyet gösteren 22 Toys “R” Us mağazası, yeniden yapılanma süreci boyunca açık kalmaya devam edecek. Bu mağazaların tamamında aynı zamanda Babies “R” Us bölümleri de bulunuyor.