Özel üniversite ücretlerine dev zam yapılmıştı: Doluluk oranları sert düştü!

Özel üniversitelerin 2025-2026 akademik yılında ücretlerine dev zam yapmalarının etkileri tercih sonuçlarında görüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

İstatistiklerde özel üniversitelerdeki kontenjan doluluk oranlarındaki düşüş dikkat çekti.

Bu yıl özel üniversite ücretlerinin 1,5 milyon lirayı aşması ve yüzde 80'e varan zamlar yapılması dikkat çekmişti.

Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı geriledi!

YÖK tarafından yapılan açıklamada, ilk yerleştirme sonuçlarına göre yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün ön lisans ve lisans programlarına 665 bin 54 adayın yerleştiği, buna karşılık 53 bin 338 kontenjanın boş kaldığı bildirildi.

Sonuçlara göre, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarında yüzde 99'luk doluluk oranına ulaşıldığı, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise yüzde 75,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

2024 yerleştirme döneminde vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı yüzde 91,14’tü.

Böylece 1 yılda vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı yüzde 91,14'ten yüzde 75,8'e geriledi.

Ayrıca özel üniversitelerdeki doluluk oranı başarı sırası barajı olan programlarında yüzde 72'ye kadar geriledi.

Özel üniversite fiyatlarına dev zam gelmişti!

Özel üniversiteler tercih dönemi öncesinde 2025-2026 akademik yılına ait zamlı ücretlerini duyurmuştu. Üniversitelere gelen zamlar dikkat çekmişti.

Özel üniversite fiyatlarına yüzde 80'e varan zam gelmesi ve taksitli ödemedeki fiyat farkları gündem olmuştu.

Koç ve Sabancı gibi üniversitelerde 2025-2026 akademik yılı yeni girişli öğrenciler için lisans programlarının ücreti 1,5 milyonu aştı.

Diğer özel üniversitelerin lisans bölüm ücretleri ise 1 milyon lira civarında bulunuyor.