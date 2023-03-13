Özgür Demirtaş: Bankaların gişelerinde yığılma olur... Acilen çözülmeli

Ekonomist Özgür Demirtaş, ABD’de batarak paniğe yol açan Silicon Valley Bank ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş, ABD’li yetkililerin bir an önce açıklama yaparak SVB’deki mevduatların tümünü garanti kapsamına aldıklarını duyurmaları gerektiğini söyledi. Demirtaş, “Bu gece, en geç yarın bunun çözüleceğini düşünüyorum ve uyarıyorum. Eğer diğer mevduat sahiplerine ders olsun gibi saçma sapan bir şeyin içine girerlerse bu korkunç sonuçlanır.” dedi.

Twitter’da açtığı space yayınında konuşan Demirtaş, ABD’nin tüm mevduat sahiplerine parasını vereceğini düşündüğünü söyledi. Ekonomist, regülatörlerin cuma günkü söylemlerinden geri adım atacağına inandığını ifade etti:

“ABD, bu mevduat sahiplerine parasını verecek. Aksi takdirde, ABD’nin küçük ve orta ölçekli bankaların gişelerinde bile yığılma olur. Dolayısıyla bunu yapacak. 18 trilyon dolarlık ekosistemde yaklaşık 170 milyar dolarlık mevduattan bahsediyoruz. Yüzde 1’i bile değil. Dolayısıyla bunun acilen çözülmesi lazım.”

“Gelişmekte olan ülkelerin çıkarına olabilir”

Demirtaş ayrıca, Silicon Valley Bank’in batmasının Fed’in biraz frene basmasına yol açabileceğini, bunun da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çıkarına olacağını öne sürdü.

Son olarak Demirtaş, sorular üzerine yaptığı yorumda, “2024’e kadar dişinizi sıkın. 2024’le beraber ABD, parasal sıkılaşmada geri adımını atmış olacak. Enflasyon da bir parça inmiş olacak. Onunla beraber bütün riskli yatırımlarda tekrar yukarı yönlü hareketler başlayacak.” şeklinde konuştu.