Özgür Demirtaş 'Sarsılan ekonomi için şart koşulacak' dedi, faiz indirimi için tarih verdi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Türkiye'nin faiz indirimine sonbaharda başlayacağı" öngörüsünü paylaştı.

Yapısal reformlar hayata geçirilmeden para politikasının etkisiz kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirtaş, "İdeolojik olarak ultra düşük faiz, korkunç yüksek faiz doğurdu" yazdı.

Özgür Demirtaş, "Şimdi sonbaharda faiz inişleri sarsılan ekonomi için şart koşulacak" değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Demirtaş'ın X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

* Türkiye sonbaharda indirmek durumunda kalacak. TL aşırı derecede değerli. Ülke aşırı derecede pahalı. Dolar/TL nin stabil kalması sayesinde yabancılar dolar bazında yüzde 50 kazandı. Uzun vadeye dönen yatırım çok az.

* Nas ekonomi politikasının bedelini hepimizi kahreden yüksek faiz ile ödüyoruz. Bu faiz inmeli diye uman milyonlar var haklı olarak. Yani ideolojik olarak ultra düşük faiz, korkunç yüksek faiz doğurdu.

* Yapısal reformlarla desteklenmeyen yüksek faiz sadece yabancıya extra carry trade geliri oluyor.

* Yüksek faiz belasını doğuran ideolojik ultra düşük faiz politikası ülkeyi yaktı.

* Şimdi sonbaharda faiz inişleri sarsılan ekonomi için şart koşulacak.

* Dolar/TL bırakılmalı.

* Türkiye bu kadar pahalı kalmaya devam edemez. Ama en önemlisi yapısal reformlar yapılmadan yukarıda bahsedilen para politikası hep boş vites oluyor.