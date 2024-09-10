Özgür Demirtaş’tan Necmettin Batırel’e enflasyon tepkisi: Yine abartı, Allah akıl versin

Sosyal medyada "Şakkadanak" lakabıyla tanınan ekonomist Necmettin Batırel, 2025 yılına dair öngörüde bulundu. Batırel, katıldığı bir canlı yayında, "2025’te enflasyonun esamesi bile okunmayacak… Ülkeye doğrudan yatırım yağacak. Kurlar yerlerde sürünecek" ifadelerini kullandı.

Necmettin Batırel’in bu açıklamaları, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekerken, tanınmış ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan da tepki geldi.

Özgür Demirtaş, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Batırel'in sözlerini eleştirerek, "Yine Necmettin Bey, Yine Abartı… Allah Akıl versin, Fikir versin, Vicdan versin..." ifadelerini kullandı.

Bu yanıt, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı ve iki ekonomistin karşıt görüşlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yine Necmettin Bey, Yine Abartı…



Allah Akıl versin, Fikir versin, Vicdan versin… https://t.co/fAQ3cUvA3A — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 10, 2024

Ekonomist Necmettin Batırel ve "Şakkadanak" olayı

Ekonomist Necmettin Batırel, Türk Lirası karşısında doların ateşinin ilk yükselmeye başladığı ve TL/Dolar paritesinin 3.5 TL olduğu zamanlarda Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı bir canlı yayında dikkat çekici bir ekonomi önerisi sunmuştu.

Batırel, Merkez Bankası'nın bir anda büyük miktarda döviz satışı yapması gerektiğini savunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yangın su ile sönebilecek bir yangın değil. Petrol yangını bu, buna köpük ile müdahale etmek lazım. Ben olsam 10 milyar dolar şakkadanak satarım. Herkes şaşırır, 'Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü?' derler. Dolar mutlaka düşer, ardından bir 10 milyar daha satarım, yetmezse bir 10 milyar daha satarım. Çil yavrusu gibi dağılırlar."

Bu konuşma, Batırel’in "Şakkadanak" lakabını almasına neden olmuş ve özellikle ekonomistler arasında geniş bir tartışma başlatmıştı. Batırel'in bu önerisi, o dönemde rezervlerin sınırlı olduğu yönünde yapılan eleştirilerle karşılaşmıştı ve uzun süre gündemde kalmıştı.