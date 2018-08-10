Palandöken: Paniğe kapılmaya gerek yok

10 Ağustos 2018

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki sert hareketler ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Piyasalarda spekülatif bir gelişme var." diyen Palandöken, "Vatandaşlarımızın sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek" şeklinde konuştu.

Palandöken, "Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları miletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı." ifadelerini kullandı.

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