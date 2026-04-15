Petrol fiyatlarında 3 kritik senaryo güçleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki savaşın tırmanması ve petrol piyasalarında yaşanan kesintilerin küresel ekonomiyi resesyonun eşiğine getirebileceği uyarısında bulunurken küresel ekonomik büyümenin de yüzde 3,1'den yüzde 2 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Petrol fiyatlarında 3 senaryo

IMF'ın olumsuz senaryosunda petrol fiyatlarının 2026'da ortalama 110 dolar, 2027'de 125 dolara çıkması beklenirken, en iyimser senaryoda ise petrol fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında normalleşerek yıl genelinde ortalama 82 dolar seviyesinde kalması bekleniyor.

Orta yollu senaryo ise çatışmanın uzun süreceği ihtimaline dayanarak, petrol fiyatlarında bu yıl varil başına 100 dolar, 2027'de ise 75 dolarlık bir seviyeye işaret ediyor.

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, enerji sektöründeki aksaklıkların sürmesi ve çatışmaynın devam etmesi durumunda olumsuz senaryonun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Enerji stoku ve ihracat kontrolleri şoku kötürleştirecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da ülkeleri enerji kaynaklarını stoklamak ve şoku daha da kötüleştirebilecek ihracat kontrolleri uygulamaktan kaçınmaya çağırıyor.

IEA'nın raporuna göre küresel petrol talebinin bu yıl günde 80 bin varil azalacağı öngörülürken, önceki aylık raporda ise yıllık bazda 640 bin varil artış bekleniyordu.

IEA da dün yayımladığı raporda, "Kıtlık ve yüksek fiyatlar devam ettikçe talep düşüşü yayılacak" derken özellikle nafta, LPG ve jet yakıtı için petrol tüketimindeki en büyük kesintilerin şu ana kadar Orta Doğu ve Asya Pasifik'ten geldiğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı belirsizliği körüklüyor

ABD ablukasının küresel enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinde belirsizliği artırdığına vurgu yapan IEA, Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa petrol talebinin daha da düşebileceğini ve önümüzdeki aylarda enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanacağını bildirdi. Boğazdan petrol akışının yeniden başlaması ise arz, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı azaltacak en kritik faktör olarak görülüyor.

IEA, bu yılın ikinci çeyreğinde talepte öngörülen 1,5 milyon varil/günlük düşüşün, pandemiden bu yana yaşanan en derin daralma olduğunu belirtirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de, ikinci çeyrek için dünya petrol talebi tahminini düşürmüş, ancak tüm yıl için görünümünü değiştirmemişti.