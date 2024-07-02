Piyasa beklentileri karşılandı: Euro Bölgesi'nin haziran ayı enflasyonu belli oldu

Eurostat, Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.

En yüksek artış "hizmetlerde"

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.

Ülke ülke AB enflasyon verileri

AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da yüzde 3,5, Hırvatistan ve Hollanda'da yüzde 3,4, Avusturya'da yüzde 3,2, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,5 oldu.