Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (24 Ocak 2023)

TL'nin yatay seyri devam ederken, piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor.

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken mualefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler piyasada da yakından izleniyor. İktidarın son attığı adımların son anketlere nasıl yansıdığı önemli olacak.

Piyasaların gözü açıklanacak verilerde

Bugün iç piyasada Hazine'nin 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili ilk ihracı ve 5 yıl vadeli TL cinsi sukuk ihracı takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İzmir'de yapacağı konuşma takip edilecek.

Dış piyasalarda ise ABD ve Avrupa'da imalat ve hizmet PMI verileri izlenecek.

Seçim bir ay öne çekiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de ortak karar alınmaz ise 10 Mart'ta cumhurbaşkanı olarak başvuruda bulunacağını ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirtiyor. Böylelikle en geç Haziran'da planlanan seçimler yaklaşık bir ay öne çekilmesi bekleniyor.

Borç yapılandırma paketi açıklandı

İktidar, yeni konut paketlerinden emeklilikte yaşa takılanlara, yapılandırmadan 2,000 TL altı icralık borçların silinmesine kadar bir çok düzenleme ile azalan popülerliği tekrar artırmaya çalışıyor.

Anketler önem kazandı

Bir kaç ay öncesine kadar muhalefetin bazı olası adayları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında güçlü görünüyordu. Bundan sonraki süreçte yeni adımların nasıl etkilediği anketlerde izlenecek.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere %29.6 değer yitiren TL bu sabah 09.00'da 18.7430/18.8030 ile yatay seyretti. Euro/TL kuru ise aynı saatlerde 20.45 düzeyinde işlem gördü. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

TCMB geçen hafta bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi istedi. TCMB üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı.

Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar %30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

TCMB geçen hafta ayrıca bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için %4.5 faiz ödeyeceğini de açıkladı.

Bu hafta TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu da Perşembe günü açıklanacak. Piyasa raporda önümüzdeik dönemde fonlama başta olmak üzere liralaşma stratejisi ile neler getireceğini izliyor olacak.

Küresel piyasalar

Dolar, işlemcilerin ABD'de resesyon riskleri ve Fed'in para politikasında izleyeceği yolu değerlendirmeye çalışmasıyla yen karşısında son günlerde kaydettiği kazanımları geri verirken, euro karşısında da dokuz ayın dip seviyesine yakın seyretti.